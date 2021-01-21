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ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية ديسمبر الماضي 6%

إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن.. قادمة عبر 1.032 سفينة

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر ديسمبر لعام 2020م، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 6%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019م، بواقع 631 ألف حاوية؛ فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، والقادمة عبر 1.032 سفينة.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم، ارتفاعًا آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 173 ألف رأس من الماشية الحية، بنسبة زيادة بلغت 18%، وبلغ عدد الركاب 48 ألف راكب؛ فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 89 ألف سيارة.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لعمليات التطوير التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ عبر رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي؛ مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد اللذان تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالميًّا وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

الهيئة العامة للموانئ الموانئ السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية ديسمبر الماضي 6%
سبق

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر ديسمبر لعام 2020م، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 6%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019م، بواقع 631 ألف حاوية؛ فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، والقادمة عبر 1.032 سفينة.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم، ارتفاعًا آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 173 ألف رأس من الماشية الحية، بنسبة زيادة بلغت 18%، وبلغ عدد الركاب 48 ألف راكب؛ فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 89 ألف سيارة.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لعمليات التطوير التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ عبر رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي؛ مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد اللذان تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالميًّا وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:14 PM

ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية ديسمبر الماضي 6%

إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن.. قادمة عبر 1.032 سفينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر ديسمبر لعام 2020م، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 6%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019م، بواقع 631 ألف حاوية؛ فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، والقادمة عبر 1.032 سفينة.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم، ارتفاعًا آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 173 ألف رأس من الماشية الحية، بنسبة زيادة بلغت 18%، وبلغ عدد الركاب 48 ألف راكب؛ فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 89 ألف سيارة.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لعمليات التطوير التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ عبر رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي؛ مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد اللذان تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالميًّا وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

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