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أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح تكسر أعمدة خطوط الضغط العالي للكهرباء بمحايل عسير

فرق الطوارئ تباشر العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار إلى المستفيدين

شهدت محافظة محايل عسير وأحياؤها وقراها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح شديدة عصر أمس، ما تسبب في تكسر وسقوط أعمدة ضغط عالٍ للكهرباء، ونتح عنه خروج عددٍ من الخطوط عن الخدمة.

وتباشر فرق طوارئ الكهرباء العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المستفيدين على الرغم من الأعطال الكبيرة التي لحقت بالشبكة فضلاً عن وعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى مواقع بعض الأعمدة نتيجة الأمطار والوحل ما جعل من وصول المعدات الثقيلة والفنيين أمرًا صعبًا على الرغم من مواصلة الجهود من الفرق التي لا تزال مستمرة إلى هذه الساعة.

الشركة السعودية للكهرباء انقطاع الكهرباء السعودية للكهرباء محايل عسير أمطار

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أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح تكسر أعمدة خطوط الضغط العالي للكهرباء بمحايل عسير
سبق

شهدت محافظة محايل عسير وأحياؤها وقراها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح شديدة عصر أمس، ما تسبب في تكسر وسقوط أعمدة ضغط عالٍ للكهرباء، ونتح عنه خروج عددٍ من الخطوط عن الخدمة.

وتباشر فرق طوارئ الكهرباء العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المستفيدين على الرغم من الأعطال الكبيرة التي لحقت بالشبكة فضلاً عن وعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى مواقع بعض الأعمدة نتيجة الأمطار والوحل ما جعل من وصول المعدات الثقيلة والفنيين أمرًا صعبًا على الرغم من مواصلة الجهود من الفرق التي لا تزال مستمرة إلى هذه الساعة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:30 AM

أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح تكسر أعمدة خطوط الضغط العالي للكهرباء بمحايل عسير

فرق الطوارئ تباشر العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار إلى المستفيدين

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محمد طيران - عسير
0
5,305

شهدت محافظة محايل عسير وأحياؤها وقراها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق ورياح شديدة عصر أمس، ما تسبب في تكسر وسقوط أعمدة ضغط عالٍ للكهرباء، ونتح عنه خروج عددٍ من الخطوط عن الخدمة.

وتباشر فرق طوارئ الكهرباء العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المستفيدين على الرغم من الأعطال الكبيرة التي لحقت بالشبكة فضلاً عن وعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى مواقع بعض الأعمدة نتيجة الأمطار والوحل ما جعل من وصول المعدات الثقيلة والفنيين أمرًا صعبًا على الرغم من مواصلة الجهود من الفرق التي لا تزال مستمرة إلى هذه الساعة.

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