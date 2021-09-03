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الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".

وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام
سبق

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".

وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:42 PM

الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".

وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.

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