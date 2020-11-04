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أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه

برنت إلى 39.64 دولار والخام الأمريكي يتداول منخفضا عند 37.46

قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط تحولت إلى الانخفاض بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستباقي فوزه في الانتخابات الأمريكية شديدة التقارب.

ونزل خام برنت إلى 39.64 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتداول منخفضاً عند 37.46 دولار.

وكان دونالد ترامب قد توقع أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية

وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي ونحن على وشك الاحتفال الكبير.

وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.

وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه
سبق

قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط تحولت إلى الانخفاض بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستباقي فوزه في الانتخابات الأمريكية شديدة التقارب.

ونزل خام برنت إلى 39.64 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتداول منخفضاً عند 37.46 دولار.

وكان دونالد ترامب قد توقع أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية

وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي ونحن على وشك الاحتفال الكبير.

وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.

وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:34 AM

أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه

برنت إلى 39.64 دولار والخام الأمريكي يتداول منخفضا عند 37.46

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط تحولت إلى الانخفاض بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستباقي فوزه في الانتخابات الأمريكية شديدة التقارب.

ونزل خام برنت إلى 39.64 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتداول منخفضاً عند 37.46 دولار.

وكان دونالد ترامب قد توقع أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية

وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي ونحن على وشك الاحتفال الكبير.

وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.

وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.

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