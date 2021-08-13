عبدالله السهيمي يحتفل بزواجه

احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.
احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.
احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.
احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.