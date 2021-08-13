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عبدالله السهيمي يحتفل بزواجه

احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

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عبدالله السهيمي يحتفل بزواجه
سبق

احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:15 PM

عبدالله السهيمي يحتفل بزواجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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احتفل الشاب عبدالله حامد السهيمي، أحد منتسبي تعليم نجران، بزفافه، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "عبدالله"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

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