وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%

أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.

وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.

وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.

وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.