وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%
أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس
تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.
فيروس كورونا الجديد
وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-31
تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:12 PM
وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%
أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس
تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.