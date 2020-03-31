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وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%

أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.

وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.

وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.

وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%
سبق

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.

وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.

وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.

وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:12 PM

وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7%

أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.

وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.

وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.

وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.

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