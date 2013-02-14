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"المديفر" يستضيف 5 من المختصين للحديث عن إزالة الأحياء العشوائية بجدة

خلال برنامجه "في الصورة" على قناة خليجية مساء غد الاثنين

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء غد الاثنين، عبر برنامجه "في الصورة" على قناة خليجية خمسة من المختصين في الدولة ممن لهم علاقة مباشرة بأحداث إزالة العشوائيات بجدة.

وتضم قائمة الضيوف على برنامج "في الصورة" كلاً من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وأمين محافظة جدة صالح التركي ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي.

جدة العشوائيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المديفر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المديفر" يستضيف 5 من المختصين للحديث عن إزالة الأحياء العشوائية بجدة
سبق

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء غد الاثنين، عبر برنامجه "في الصورة" على قناة خليجية خمسة من المختصين في الدولة ممن لهم علاقة مباشرة بأحداث إزالة العشوائيات بجدة.

وتضم قائمة الضيوف على برنامج "في الصورة" كلاً من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وأمين محافظة جدة صالح التركي ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:07 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:59 AM

"المديفر" يستضيف 5 من المختصين للحديث عن إزالة الأحياء العشوائية بجدة

خلال برنامجه "في الصورة" على قناة خليجية مساء غد الاثنين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
8,448

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء غد الاثنين، عبر برنامجه "في الصورة" على قناة خليجية خمسة من المختصين في الدولة ممن لهم علاقة مباشرة بأحداث إزالة العشوائيات بجدة.

وتضم قائمة الضيوف على برنامج "في الصورة" كلاً من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وأمين محافظة جدة صالح التركي ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي.

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04 فبراير
9,861
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