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الرياض .. "ساب" يفتتح فرعاً جديداً بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي

ضمن مساعيها لحصول المرضى والمراجعين على الخدمات المصرفية

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في الرياض، أخيراً، افتتاح فرع للبنك السعودي البريطاني "ساب".

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني؛ والرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالمجموعة فيصل النصار؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات نايف العبدالكريم؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات ماجد نجم؛ ومدير عام شبكة الفروع والمبيعات بشار القنيبط.

وسيقدم بنك "ساب" الخدمات المصرفية كافة لعملائه ولموظفي المجموعة؛ كإصدار بطاقات الصرّاف والبطاقات الائتمانية والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة عن طريق الأجهزة الآلية (ديسك بلس)، وأيضاً عبر شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية المحمولة، وغيرها من التقنيات المصرفية التي تمكّن من تقديم خدمات عالية الجودة في أجواءٍ من الراحة والخصوصية.

تأتي خطوة افتتاح فرع "ساب" في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب؛ لتيسير وتقريب حصول المرضى والمراجعين ومنسوبيها على المزايا والخدمات المصرفية، وكذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى كسب ثقة العملاء بتوفير منافذ لتقديم كل الخدمات الضرورية التي من شأنها تحقيق راحة وتطلعات المراجعين والموظفين.

مستشفى سليمان الحبيب بنك ساب

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الرياض .. "ساب" يفتتح فرعاً جديداً بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي
سبق

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في الرياض، أخيراً، افتتاح فرع للبنك السعودي البريطاني "ساب".

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني؛ والرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالمجموعة فيصل النصار؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات نايف العبدالكريم؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات ماجد نجم؛ ومدير عام شبكة الفروع والمبيعات بشار القنيبط.

وسيقدم بنك "ساب" الخدمات المصرفية كافة لعملائه ولموظفي المجموعة؛ كإصدار بطاقات الصرّاف والبطاقات الائتمانية والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة عن طريق الأجهزة الآلية (ديسك بلس)، وأيضاً عبر شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية المحمولة، وغيرها من التقنيات المصرفية التي تمكّن من تقديم خدمات عالية الجودة في أجواءٍ من الراحة والخصوصية.

تأتي خطوة افتتاح فرع "ساب" في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب؛ لتيسير وتقريب حصول المرضى والمراجعين ومنسوبيها على المزايا والخدمات المصرفية، وكذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى كسب ثقة العملاء بتوفير منافذ لتقديم كل الخدمات الضرورية التي من شأنها تحقيق راحة وتطلعات المراجعين والموظفين.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:24 AM

الرياض .. "ساب" يفتتح فرعاً جديداً بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي

ضمن مساعيها لحصول المرضى والمراجعين على الخدمات المصرفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في الرياض، أخيراً، افتتاح فرع للبنك السعودي البريطاني "ساب".

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني؛ والرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالمجموعة فيصل النصار؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات نايف العبدالكريم؛ ونائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات ماجد نجم؛ ومدير عام شبكة الفروع والمبيعات بشار القنيبط.

وسيقدم بنك "ساب" الخدمات المصرفية كافة لعملائه ولموظفي المجموعة؛ كإصدار بطاقات الصرّاف والبطاقات الائتمانية والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة عن طريق الأجهزة الآلية (ديسك بلس)، وأيضاً عبر شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية المحمولة، وغيرها من التقنيات المصرفية التي تمكّن من تقديم خدمات عالية الجودة في أجواءٍ من الراحة والخصوصية.

تأتي خطوة افتتاح فرع "ساب" في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب؛ لتيسير وتقريب حصول المرضى والمراجعين ومنسوبيها على المزايا والخدمات المصرفية، وكذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى كسب ثقة العملاء بتوفير منافذ لتقديم كل الخدمات الضرورية التي من شأنها تحقيق راحة وتطلعات المراجعين والموظفين.

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