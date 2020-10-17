"آل عاتي" و"الراجحي" تحتفلان بزفاف"محمد"

احتفلت عائلتا "العاتي" و"الراجحي"، بزفاف الشاب محمد سالم عاتي، من ابنة علي الراجحي، في إحدى القاعات بمحافظة صامطة، مساء أمس الجمعة، بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء.

وعبر العريس محمد عاتي، عن سعادته بإكمال نصف دينه، قائلا إن فرحته تضاعفت بوجود والده وإخوانه، والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدما شكره لكل من حضر.

من جهته، قدم والد العريس سالم علي عاتي، شكره وتقديره لحضور الحفل ومشاركهم الفرحة، سائلا الله، للعروسين التوفيق وأن يجعل حياتهما المقبلة مليئة بالسعادة.