الأردن.. وضع 85 حالة اشتباه بـ"كورونا" في الحجر الصحي

"الصحة": الحالات وصلت من مناطق ينتشر بها الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بلغت 85 حالة.

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة في بيان صحفي عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالة الإصابة الوحيدة التي أعلن عنها سابقًا بصحة جيدة وتتلقى العلاج لحين تماثلها للشفاء الكامل ومغادرتها المستشفى.

وأفادت الوزارة بأن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بلغت 221 حالة.