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المغرب تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

6 حالات وفاة بالفيروس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
10:49 PM

المغرب تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

6 حالات وفاة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

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