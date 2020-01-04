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"الفيصل" يطلع على جاهزية "الجوهرة" للسوبر

تجول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اطلع على كافة التجهيزات قبل انطلاقة مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.


وستقام مباراة السوبر اليوم بين فريق النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين وفريق التعاون بطل كأس الملك.

رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة كأس السوبر النصر التعاون السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يطلع على جاهزية "الجوهرة" للسوبر
سبق

تجول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اطلع على كافة التجهيزات قبل انطلاقة مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.


وستقام مباراة السوبر اليوم بين فريق النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين وفريق التعاون بطل كأس الملك.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:54 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:15 AM

"الفيصل" يطلع على جاهزية "الجوهرة" للسوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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5,219

تجول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اطلع على كافة التجهيزات قبل انطلاقة مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.


وستقام مباراة السوبر اليوم بين فريق النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين وفريق التعاون بطل كأس الملك.

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