النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحقيق منشأ "كورونا" كشف معلومات لكنها لا تغير التصورات الموجودة عن تفشيه

رئيس بعثة "الصحة العالمية" يستبعد تسربه من مختبر "ووهان"

أعلن بيتر بن إمبرك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيق كشف عن معلومات جديدة، لكنها لا تغير كثيرًا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

واستبعد "إمبرك" خبير الفيروسات في منظمة الصحة، فرضية تسرب الفيروس من مختبر مدينة ووهان.

وأوضح أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في "ووهان".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشك العديد من المحللين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تحقيق منشأ "كورونا" كشف معلومات لكنها لا تغير التصورات الموجودة عن تفشيه
سبق

أعلن بيتر بن إمبرك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيق كشف عن معلومات جديدة، لكنها لا تغير كثيرًا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

واستبعد "إمبرك" خبير الفيروسات في منظمة الصحة، فرضية تسرب الفيروس من مختبر مدينة ووهان.

وأوضح أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في "ووهان".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشك العديد من المحللين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:57 PM

تحقيق منشأ "كورونا" كشف معلومات لكنها لا تغير التصورات الموجودة عن تفشيه

رئيس بعثة "الصحة العالمية" يستبعد تسربه من مختبر "ووهان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
864

أعلن بيتر بن إمبرك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيق كشف عن معلومات جديدة، لكنها لا تغير كثيرًا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

واستبعد "إمبرك" خبير الفيروسات في منظمة الصحة، فرضية تسرب الفيروس من مختبر مدينة ووهان.

وأوضح أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في "ووهان".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشك العديد من المحللين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,357

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة