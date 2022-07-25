الرائد ينهي عقد بنغورا.. ويناقش التنظيمات الإدارية والمالية

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع فسخ تعاقده مع المهاجم الفرنسي إسماعيل بنقورا، بالتراضي بين الطرفين.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وقّعت إدارة نادي الرائد مخالصة مالية مع اللاعب الفرنسي إسماعيل بنقورا بالتراضي بين الطرفين".

وعقد مجلس إدارة نادى الرائد، اليوم، اجتماعه الثالث هذا الموسم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد المطوع، والمدير التنفيذي للنادي أحمد العييري، وأعضاء المجلس.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تخص التنظيمات الإدارية والمالية بالنادي، والتي ستكون تنفيذًا لتطبيق الحوكمة في النادي على أسس الاستراتيجية المرسومة لهذه الخطة التي ستكون موافقة دعم الأندية؛ حيث سيكون هناك عمل كبير في سبيل تطبيق هذه الاستراتيجية.