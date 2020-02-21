"تبرعك حياة".. حملة للتبرع بالدم بمستشفى أحد المسارحة العام

بالتعاون مع جمعية شريان ..ولاقت إقبالاً كبيراً

نفذت صحة جازان ممثلة بمستشفى أحد المسارحة العام وبالتعاون مع جمعية شريان لأمراض الدم حملة للتبرع بالدم تحت شعار ( تبرعك حياة).

وتعد هذه الحملة امتداداً لحملات التبرع بالدم التي أطلقها المستشفى، وحققت نجاحاً كبيراً في استقطاب المتبرعين، حيث شهدت تفاعلاً إيجابياً مع أهداف الحملة وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار المسئولية المجتمعية للمستشفى، وما تقتضيه خدمة المجتمع من تفعيل دور المؤسسات العامة والخاصة في المشاركة في كل ما من شأنه خدمة المرضى، وذلك عن طريق التبرع بالدم باعتباره سلوكاً نبيلاً ومبادرة قد تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويجسد مفهوم التكاتف والتكامل مع أفراد المجتمع.

كما يحرص أيضاً على إطلاق هذه الحملات بهدف الوصول لأكبر قدر من المتبرعين للقيام بدوره لسد حاجة المرضى والمحتاجين للدم.