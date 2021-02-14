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هجمات السكاكين.. شرطة نيويورك تدفع بـ500 عنصر لتعزيز دورياتها بالمترو

بعد 4 حوادث خلال آخر 24 ساعة جميعها على خط واحد

عززت شرطة نيويورك دورياتها في مترو المدينة، بعد أربع هجمات بالسكاكين على الأقل، خلال 24 ساعة، عبر الدفع بـ500 عنصر إضافي.

وقال قائد شرطة المدينة ديرموت شي: "سنرسل على الفور عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة، ليقوموا بدوريات يومية في منشآت النقل العام الموجودة فوق وتحت الأرض".

وشدد قائد الشرطة وفق "أسوشيتد برس"، على أن هذه الدوريات، تهدف إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الركاب.

وأضاف ديرموت شي: "الحديث يدور عن إرسال 500 عنصر إضافي من الشرطة، لينتشروا على الفور في جميع أنحاء نيويورك".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في مترو أنفاق نيويورك في يناير 2021، انخفض بنحو 50٪ مقارنة بمؤشرات العام الماضي. ولكن خلال ذلك، انخفض إجمالي عدد الرحلات باستخدام المترو، بنسبة 70٪ خلال نفس الفترة؛ مما يدل في النهاية على زيادة في الجريمة كنسبة مئوية.

وفي يومي الجمعة والسبت الماضيين، تعرّض ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مترو أنفاق نيويورك لهجمات مسلحة من جانب مجهول بسكين. ونجَمَ عن ذلك مقتل شخصين يُعتقد أنهما من المشردين.

وتشير السلطات إلى أنه تم تنفيذ جميع الهجمات على خط واحد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجمات السكاكين.. شرطة نيويورك تدفع بـ500 عنصر لتعزيز دورياتها بالمترو
سبق

عززت شرطة نيويورك دورياتها في مترو المدينة، بعد أربع هجمات بالسكاكين على الأقل، خلال 24 ساعة، عبر الدفع بـ500 عنصر إضافي.

وقال قائد شرطة المدينة ديرموت شي: "سنرسل على الفور عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة، ليقوموا بدوريات يومية في منشآت النقل العام الموجودة فوق وتحت الأرض".

وشدد قائد الشرطة وفق "أسوشيتد برس"، على أن هذه الدوريات، تهدف إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الركاب.

وأضاف ديرموت شي: "الحديث يدور عن إرسال 500 عنصر إضافي من الشرطة، لينتشروا على الفور في جميع أنحاء نيويورك".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في مترو أنفاق نيويورك في يناير 2021، انخفض بنحو 50٪ مقارنة بمؤشرات العام الماضي. ولكن خلال ذلك، انخفض إجمالي عدد الرحلات باستخدام المترو، بنسبة 70٪ خلال نفس الفترة؛ مما يدل في النهاية على زيادة في الجريمة كنسبة مئوية.

وفي يومي الجمعة والسبت الماضيين، تعرّض ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مترو أنفاق نيويورك لهجمات مسلحة من جانب مجهول بسكين. ونجَمَ عن ذلك مقتل شخصين يُعتقد أنهما من المشردين.

وتشير السلطات إلى أنه تم تنفيذ جميع الهجمات على خط واحد.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
10:51 AM

هجمات السكاكين.. شرطة نيويورك تدفع بـ500 عنصر لتعزيز دورياتها بالمترو

بعد 4 حوادث خلال آخر 24 ساعة جميعها على خط واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عززت شرطة نيويورك دورياتها في مترو المدينة، بعد أربع هجمات بالسكاكين على الأقل، خلال 24 ساعة، عبر الدفع بـ500 عنصر إضافي.

وقال قائد شرطة المدينة ديرموت شي: "سنرسل على الفور عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة، ليقوموا بدوريات يومية في منشآت النقل العام الموجودة فوق وتحت الأرض".

وشدد قائد الشرطة وفق "أسوشيتد برس"، على أن هذه الدوريات، تهدف إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الركاب.

وأضاف ديرموت شي: "الحديث يدور عن إرسال 500 عنصر إضافي من الشرطة، لينتشروا على الفور في جميع أنحاء نيويورك".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في مترو أنفاق نيويورك في يناير 2021، انخفض بنحو 50٪ مقارنة بمؤشرات العام الماضي. ولكن خلال ذلك، انخفض إجمالي عدد الرحلات باستخدام المترو، بنسبة 70٪ خلال نفس الفترة؛ مما يدل في النهاية على زيادة في الجريمة كنسبة مئوية.

وفي يومي الجمعة والسبت الماضيين، تعرّض ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مترو أنفاق نيويورك لهجمات مسلحة من جانب مجهول بسكين. ونجَمَ عن ذلك مقتل شخصين يُعتقد أنهما من المشردين.

وتشير السلطات إلى أنه تم تنفيذ جميع الهجمات على خط واحد.

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