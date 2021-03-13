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"الشرعية" تحرر مواقع جديدة في تعز.. وتقتل 35 حوثيًا

إصابة العشرات من عناصر الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى.

وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تحرر مواقع جديدة في تعز.. وتقتل 35 حوثيًا
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى.

وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
06:34 PM

"الشرعية" تحرر مواقع جديدة في تعز.. وتقتل 35 حوثيًا

إصابة العشرات من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى.

وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم.

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