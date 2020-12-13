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البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

"الشمري": الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت لها فرص التقدم والريادة

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات.

وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.

السعودية البرلمان العربي الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030
سبق

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات.

وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

"الشمري": الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت لها فرص التقدم والريادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات.

وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.

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