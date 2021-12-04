التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.
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التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا
قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا
قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.