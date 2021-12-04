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التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا

قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا
سبق

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:52 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
09:46 PM

التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا

قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,250

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,134
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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