قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-04 قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 03:52 PM

اخر تعديل 04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 09:46 PM

التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية





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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.