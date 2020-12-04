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من أجل مساعدة اللاعب في الحصول على الجنسية.. إيقاف المتلاعبين في اختبار اللغة الإيطالية لسواريز

قال الادعاء العام في بيروجيا، الجمعة، إنه تم إيقاف رئيسة جامعة بيروجيا للأجانب عن ممارسة مهام منصبها، بداعي التلاعب في اختبار اللغة الإيطالية الذي خضع له نجم كرة القدم الأوروجوياني لويس سواريز في وقت سابق العام الجاري.
وكان سواريز توجه إلى بيروجيا في 17 سبتمبر الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية سعيًا للحصول على الجنسية في الوقت الذي كان مرشحًا فيه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من برشلونة.


وذكر رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن "موضوعات الاختبار جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق مع اللاعب" وأن النتيجة جرى تحديدها قبل إجراء الاختبار.
وأضاف أن الاختبار كان "مهزلة" قامت الجامعة بترتيبها بناءً على طلب من يوفنتوس.
وتقرر إيقاف جوليانا جريجو، عميدة الجامعة، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب تزوير وثائق رسمية.
وتسري العقوبة نفسها، ولنفس الأسباب، على سيموني أوليفيري المدير العام للجامعة، وكذلك على ستيفانيا سبينا، مدرسة اللغة الإيطالية، ولورينزو روكا الذي أجرى الاختبار لسواريز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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من أجل مساعدة اللاعب في الحصول على الجنسية.. إيقاف المتلاعبين في اختبار اللغة الإيطالية لسواريز
سبق

قال الادعاء العام في بيروجيا، الجمعة، إنه تم إيقاف رئيسة جامعة بيروجيا للأجانب عن ممارسة مهام منصبها، بداعي التلاعب في اختبار اللغة الإيطالية الذي خضع له نجم كرة القدم الأوروجوياني لويس سواريز في وقت سابق العام الجاري.
وكان سواريز توجه إلى بيروجيا في 17 سبتمبر الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية سعيًا للحصول على الجنسية في الوقت الذي كان مرشحًا فيه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من برشلونة.


وذكر رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن "موضوعات الاختبار جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق مع اللاعب" وأن النتيجة جرى تحديدها قبل إجراء الاختبار.
وأضاف أن الاختبار كان "مهزلة" قامت الجامعة بترتيبها بناءً على طلب من يوفنتوس.
وتقرر إيقاف جوليانا جريجو، عميدة الجامعة، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب تزوير وثائق رسمية.
وتسري العقوبة نفسها، ولنفس الأسباب، على سيموني أوليفيري المدير العام للجامعة، وكذلك على ستيفانيا سبينا، مدرسة اللغة الإيطالية، ولورينزو روكا الذي أجرى الاختبار لسواريز.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
06:43 PM

من أجل مساعدة اللاعب في الحصول على الجنسية.. إيقاف المتلاعبين في اختبار اللغة الإيطالية لسواريز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الادعاء العام في بيروجيا، الجمعة، إنه تم إيقاف رئيسة جامعة بيروجيا للأجانب عن ممارسة مهام منصبها، بداعي التلاعب في اختبار اللغة الإيطالية الذي خضع له نجم كرة القدم الأوروجوياني لويس سواريز في وقت سابق العام الجاري.
وكان سواريز توجه إلى بيروجيا في 17 سبتمبر الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية سعيًا للحصول على الجنسية في الوقت الذي كان مرشحًا فيه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من برشلونة.


وذكر رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن "موضوعات الاختبار جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق مع اللاعب" وأن النتيجة جرى تحديدها قبل إجراء الاختبار.
وأضاف أن الاختبار كان "مهزلة" قامت الجامعة بترتيبها بناءً على طلب من يوفنتوس.
وتقرر إيقاف جوليانا جريجو، عميدة الجامعة، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب تزوير وثائق رسمية.
وتسري العقوبة نفسها، ولنفس الأسباب، على سيموني أوليفيري المدير العام للجامعة، وكذلك على ستيفانيا سبينا، مدرسة اللغة الإيطالية، ولورينزو روكا الذي أجرى الاختبار لسواريز.

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