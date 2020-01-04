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"الخارجية" الأمريكية تعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق "منظمة إرهابية"

عملاء لإيران ويقومون بأعمال عنف وإرهاب ومموّلة من قِبل "الحرس الثوري"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو؛ يعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق، "منظمة إرهابية"، وفقاً للبند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وأشارت إلى أن "الوزير قرر إضافة قيس الخزعلي؛ وشقيقه ليث؛ القياديين في الحركة التابعة للحشد الشعبي العراقي، إلى قائمة الإرهاب"، طبقاً لـ (RT).

وأضافت، أن "عصائب أهل الحق هم وكلاء لإيران في العراق، ويقومون بالنيابة عن أسيادهم في طهران بأعمال عنف وإرهاب تقوّض السيادة العراقية، وأن الحركة مموّلة من قِبل الحرس الثوري الإيراني".

وشدّدت على أنه "وبموجب القرار، فإن العواقب التي ستطول (عصائب أهل الحق) وقادتها تتضمن حظر جميع ممتلكات الحركة والأخوين الخزعلي ومصالحهما داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل في ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأمريكيون من المشاركة في أيّ معاملات معهم".

وتتهم الولايات المتحدة "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن آلاف الهجمات ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ تأسيسها عام 2006.

يأتي القرار، عقب إجراءٍ مماثلٍ اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019، متهمة الأخوين الخزعلي؛ بالتورُّط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق.

وزارة الخارجية الأمريكية عصائب أهل الحق العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية" الأمريكية تعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق "منظمة إرهابية"
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو؛ يعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق، "منظمة إرهابية"، وفقاً للبند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وأشارت إلى أن "الوزير قرر إضافة قيس الخزعلي؛ وشقيقه ليث؛ القياديين في الحركة التابعة للحشد الشعبي العراقي، إلى قائمة الإرهاب"، طبقاً لـ (RT).

وأضافت، أن "عصائب أهل الحق هم وكلاء لإيران في العراق، ويقومون بالنيابة عن أسيادهم في طهران بأعمال عنف وإرهاب تقوّض السيادة العراقية، وأن الحركة مموّلة من قِبل الحرس الثوري الإيراني".

وشدّدت على أنه "وبموجب القرار، فإن العواقب التي ستطول (عصائب أهل الحق) وقادتها تتضمن حظر جميع ممتلكات الحركة والأخوين الخزعلي ومصالحهما داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل في ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأمريكيون من المشاركة في أيّ معاملات معهم".

وتتهم الولايات المتحدة "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن آلاف الهجمات ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ تأسيسها عام 2006.

يأتي القرار، عقب إجراءٍ مماثلٍ اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019، متهمة الأخوين الخزعلي؛ بالتورُّط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:15 AM

"الخارجية" الأمريكية تعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق "منظمة إرهابية"

عملاء لإيران ويقومون بأعمال عنف وإرهاب ومموّلة من قِبل "الحرس الثوري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو؛ يعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق، "منظمة إرهابية"، وفقاً للبند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وأشارت إلى أن "الوزير قرر إضافة قيس الخزعلي؛ وشقيقه ليث؛ القياديين في الحركة التابعة للحشد الشعبي العراقي، إلى قائمة الإرهاب"، طبقاً لـ (RT).

وأضافت، أن "عصائب أهل الحق هم وكلاء لإيران في العراق، ويقومون بالنيابة عن أسيادهم في طهران بأعمال عنف وإرهاب تقوّض السيادة العراقية، وأن الحركة مموّلة من قِبل الحرس الثوري الإيراني".

وشدّدت على أنه "وبموجب القرار، فإن العواقب التي ستطول (عصائب أهل الحق) وقادتها تتضمن حظر جميع ممتلكات الحركة والأخوين الخزعلي ومصالحهما داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل في ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأمريكيون من المشاركة في أيّ معاملات معهم".

وتتهم الولايات المتحدة "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن آلاف الهجمات ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ تأسيسها عام 2006.

يأتي القرار، عقب إجراءٍ مماثلٍ اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019، متهمة الأخوين الخزعلي؛ بالتورُّط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق.

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