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روسيا تسجّل 8386 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغ إجمالي الوفيات 112622

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.

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روسيا تسجّل 8386 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:43 PM

روسيا تسجّل 8386 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغ إجمالي الوفيات 112622

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.

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