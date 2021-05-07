روسيا تسجّل 8386 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.
وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.
سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.
وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.
سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.
وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.
سجّلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة.
وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4863514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 112622 وفاة.