"فلكية جدة": وصول نجوم "الجوزاء" لأعلى نقطة بالسماء بعد منتصف الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن مجموعة نجوم الجبار أو الصياد، أو كما تعرف عند العرب بـ"الجوزاء"، تعد من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة، وهي تشرق بساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وستُرصد في سماء الوطن العربي لأشهر عدة مقبلة.

وأضاف بأنه كما سيظهر للعين المجردة، فإن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، ويعد أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية هو "الحزام"، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية "منكب الجوزاء" و"رجل الجبار".

وأشار إلى أنه بتقدم ساعات الليل، ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها، سترتفع نجوم الجوزاء، وسوف تصل هذه النجوم إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنة.

وأوضح أن نجوم الجوزاء مثل كل النجوم تشرق مبكرًا بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتين مبكرًا كل شهر؛ لذلك إذا رُصدت نجوم الجوزاء حاليًا بالأفق الشرقي عند الساعة الـ9 مساء ستُرصد في المكان نفسه من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة الـ7 مساء.

وأضاف بأنه عند رصد نجوم الجوزاء باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة الـ1:30 بعد منتصف الليل حاليًا فستكون في الموقع نفسه عند الساعة الـ11:30 مساء أواخر ديسمبر المقبل.

وأبان أن السبب في تغيُّر موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدُّم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.