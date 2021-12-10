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"ابن لبدان" المتأهل الوحيد لمسابقة نخبة النخبة في فئة المجاهيم

في واقعة لم يسبق أن حدثت خلال النسخة السابقة من مهرجان الملك عبدالعزيز

في واقعة لم يسبق أن حدثت خلال مهرجان الملك عبدالعزيز خلال نسخه السابقة، تأهل حمد عوضة بن لبدان المري في مسابقة نخبة النخبة فئة المجاهيم دون أي منافس.

وتفصيلاً، تُتوج لجنة التحكيم، "ابن لبدان" بعد العرض يوم غد السبت، بجائزة نخبة النخبة، نظير عدم وجود منافسين، ويرفع بذلك إنجازاته خلال النسخة الحالية من المهرجان إلى الرقم 5، بعدما فاز في وقت سابق بالمركز الأول في 4 فئات (الدق - الجل - بيرق المؤسس - قعدان المفاريد).

واستحدثت في منافسات النسخة السادسة من المهرجان، آلية جديدة لتحكيم مسابقة نخبة النخبة، بإتاحة الخيار لملاك الإبل المشاركين في هذه المسابقة، بوضع قلادة بلون مختلف في عنق كل فردية وحضور المالك أو من ينوب عنه مع المنقية للشبوك العشرين المخصصة للمسابقة، ووضع قرعة بين الملاك المشاركين لاختيار البداية في إدخال أول فردية في الشبك الأول ومن ثم يقوم المشارك الثاني بإدخال أحد فردياته عليها، وتستمر هذه العملية بين الملاك المشاركين بالتناوب في الإدخال الأول للفرديات بالاختيار حتى الوصول للشبك العشرين.

بعد ذلك، يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالترشيح، وتُمنح كل فردية تقييماً معيناً بحيث يتم ترشيح فردية واحدة فائزة من كل شبك وجمع الدرجات وإعلان النتائج.

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"ابن لبدان" المتأهل الوحيد لمسابقة نخبة النخبة في فئة المجاهيم
سبق

في واقعة لم يسبق أن حدثت خلال مهرجان الملك عبدالعزيز خلال نسخه السابقة، تأهل حمد عوضة بن لبدان المري في مسابقة نخبة النخبة فئة المجاهيم دون أي منافس.

وتفصيلاً، تُتوج لجنة التحكيم، "ابن لبدان" بعد العرض يوم غد السبت، بجائزة نخبة النخبة، نظير عدم وجود منافسين، ويرفع بذلك إنجازاته خلال النسخة الحالية من المهرجان إلى الرقم 5، بعدما فاز في وقت سابق بالمركز الأول في 4 فئات (الدق - الجل - بيرق المؤسس - قعدان المفاريد).

واستحدثت في منافسات النسخة السادسة من المهرجان، آلية جديدة لتحكيم مسابقة نخبة النخبة، بإتاحة الخيار لملاك الإبل المشاركين في هذه المسابقة، بوضع قلادة بلون مختلف في عنق كل فردية وحضور المالك أو من ينوب عنه مع المنقية للشبوك العشرين المخصصة للمسابقة، ووضع قرعة بين الملاك المشاركين لاختيار البداية في إدخال أول فردية في الشبك الأول ومن ثم يقوم المشارك الثاني بإدخال أحد فردياته عليها، وتستمر هذه العملية بين الملاك المشاركين بالتناوب في الإدخال الأول للفرديات بالاختيار حتى الوصول للشبك العشرين.

بعد ذلك، يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالترشيح، وتُمنح كل فردية تقييماً معيناً بحيث يتم ترشيح فردية واحدة فائزة من كل شبك وجمع الدرجات وإعلان النتائج.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:55 PM

"ابن لبدان" المتأهل الوحيد لمسابقة نخبة النخبة في فئة المجاهيم

في واقعة لم يسبق أن حدثت خلال النسخة السابقة من مهرجان الملك عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة لم يسبق أن حدثت خلال مهرجان الملك عبدالعزيز خلال نسخه السابقة، تأهل حمد عوضة بن لبدان المري في مسابقة نخبة النخبة فئة المجاهيم دون أي منافس.

وتفصيلاً، تُتوج لجنة التحكيم، "ابن لبدان" بعد العرض يوم غد السبت، بجائزة نخبة النخبة، نظير عدم وجود منافسين، ويرفع بذلك إنجازاته خلال النسخة الحالية من المهرجان إلى الرقم 5، بعدما فاز في وقت سابق بالمركز الأول في 4 فئات (الدق - الجل - بيرق المؤسس - قعدان المفاريد).

واستحدثت في منافسات النسخة السادسة من المهرجان، آلية جديدة لتحكيم مسابقة نخبة النخبة، بإتاحة الخيار لملاك الإبل المشاركين في هذه المسابقة، بوضع قلادة بلون مختلف في عنق كل فردية وحضور المالك أو من ينوب عنه مع المنقية للشبوك العشرين المخصصة للمسابقة، ووضع قرعة بين الملاك المشاركين لاختيار البداية في إدخال أول فردية في الشبك الأول ومن ثم يقوم المشارك الثاني بإدخال أحد فردياته عليها، وتستمر هذه العملية بين الملاك المشاركين بالتناوب في الإدخال الأول للفرديات بالاختيار حتى الوصول للشبك العشرين.

بعد ذلك، يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالترشيح، وتُمنح كل فردية تقييماً معيناً بحيث يتم ترشيح فردية واحدة فائزة من كل شبك وجمع الدرجات وإعلان النتائج.

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