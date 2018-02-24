عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي ظُهر اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بلاعبي المنتخب، تحدث فيه عن عدد من الجُمل التدريبية التي تم تطبيقها خلال فترة المعسكر، وعن الرسم التكتيكي للمواجهة الودية أمام منتخب مولدوفا بعد غد الاثنين، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وعلى الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني مناورة أمام فريق الاتحاد، أشرك فيها بيتزي تشكيلتَين مختلفتَين خلال شوطَي المناورة للوقوف على المستويات الفنية لأكبر عدد من اللاعبين. من جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للمهاجم مجاهد المنيع عن تعرضه لالتواء بسيط في مفصل القدم، في حين شارك لاعب الوسط عبدالله الخيبري في المناورة بعد أن أوضحت الفحوصات تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الحصة التدريبية أمس الجمعة، فيما خرج لاعب الوسط هتان باهبري من المناورة بعد تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

الأخضر يستعد لودية "مولدوفا" بمناورة أمام الاتحاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-24 عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي ظُهر اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بلاعبي المنتخب، تحدث فيه عن عدد من الجُمل التدريبية التي تم تطبيقها خلال فترة المعسكر، وعن الرسم التكتيكي للمواجهة الودية أمام منتخب مولدوفا بعد غد الاثنين، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وعلى الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني مناورة أمام فريق الاتحاد، أشرك فيها بيتزي تشكيلتَين مختلفتَين خلال شوطَي المناورة للوقوف على المستويات الفنية لأكبر عدد من اللاعبين.



من جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للمهاجم مجاهد المنيع عن تعرضه لالتواء بسيط في مفصل القدم، في حين شارك لاعب الوسط عبدالله الخيبري في المناورة بعد أن أوضحت الفحوصات تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الحصة التدريبية أمس الجمعة، فيما خرج لاعب الوسط هتان باهبري من المناورة بعد تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 10:13 PM

الأخضر يستعد لودية "مولدوفا" بمناورة أمام الاتحاد التواء المفصل يُبعد "المنيع" و"باهبري" عن التدريبات





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عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي ظُهر اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بلاعبي المنتخب، تحدث فيه عن عدد من الجُمل التدريبية التي تم تطبيقها خلال فترة المعسكر، وعن الرسم التكتيكي للمواجهة الودية أمام منتخب مولدوفا بعد غد الاثنين، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وعلى الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني مناورة أمام فريق الاتحاد، أشرك فيها بيتزي تشكيلتَين مختلفتَين خلال شوطَي المناورة للوقوف على المستويات الفنية لأكبر عدد من اللاعبين.



من جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للمهاجم مجاهد المنيع عن تعرضه لالتواء بسيط في مفصل القدم، في حين شارك لاعب الوسط عبدالله الخيبري في المناورة بعد أن أوضحت الفحوصات تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الحصة التدريبية أمس الجمعة، فيما خرج لاعب الوسط هتان باهبري من المناورة بعد تعرضه لالتواء في مفصل القدم.