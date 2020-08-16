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إطلاق نار مروع.. مسلحون يهاجمون فندقاً يرتاده مسؤولون في مقديشو

سماع دوي انفجار هائل.. والحكومة تنشر قوات الأمن

أفاد شاهد لـ"رويترز" بسماع دوي انفجار، اليوم (الأحد)، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الشاهد أحمد علي، أن الانفجار الهائل أعقبه إطلاق نار، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان.

من جانبه ذكر محمد نور، وهو موظف في الحكومة، أن تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن يجري بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلى قرب الشاطئ.

من ناحيته بيّن مقيم قرب الشاطئ أن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

انفجار العاصمة الصومالية مقديشو

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إطلاق نار مروع.. مسلحون يهاجمون فندقاً يرتاده مسؤولون في مقديشو
سبق

أفاد شاهد لـ"رويترز" بسماع دوي انفجار، اليوم (الأحد)، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الشاهد أحمد علي، أن الانفجار الهائل أعقبه إطلاق نار، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان.

من جانبه ذكر محمد نور، وهو موظف في الحكومة، أن تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن يجري بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلى قرب الشاطئ.

من ناحيته بيّن مقيم قرب الشاطئ أن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
07:31 PM

إطلاق نار مروع.. مسلحون يهاجمون فندقاً يرتاده مسؤولون في مقديشو

سماع دوي انفجار هائل.. والحكومة تنشر قوات الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد شاهد لـ"رويترز" بسماع دوي انفجار، اليوم (الأحد)، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الشاهد أحمد علي، أن الانفجار الهائل أعقبه إطلاق نار، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان.

من جانبه ذكر محمد نور، وهو موظف في الحكومة، أن تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن يجري بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلى قرب الشاطئ.

من ناحيته بيّن مقيم قرب الشاطئ أن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

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