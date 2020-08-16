إطلاق نار مروع.. مسلحون يهاجمون فندقاً يرتاده مسؤولون في مقديشو

سماع دوي انفجار هائل.. والحكومة تنشر قوات الأمن

أفاد شاهد لـ"رويترز" بسماع دوي انفجار، اليوم (الأحد)، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الشاهد أحمد علي، أن الانفجار الهائل أعقبه إطلاق نار، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان.

من جانبه ذكر محمد نور، وهو موظف في الحكومة، أن تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن يجري بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلى قرب الشاطئ.

من ناحيته بيّن مقيم قرب الشاطئ أن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.