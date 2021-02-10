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"عسيري" يدشن مبادرة لحظة التطوعية بصحة عسير

تستهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه الإصابات الطارئة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة ( لحظة) التطوعية والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير.

وشدد "عسيري" خلال التدشين على أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف، حيث جاء اسم المبادرة انطلاقًا من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدمًا شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة.

ونوه "عسيري" بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة ومن أهمها فريق لحظة الموسمي والذي سوف يُسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ( حفظه الله) والإسهام الفعّال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس.

وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز هذه المبادرة التطوعية بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال.

وتستهدف المبادرة الإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع ، وتهدف المبادرة إلى خلق مسعف في كل بيت ومنشأة وصقل مهارة المتدربين وتحفيز وتعزيز حب التطوع بين أفراد المجتمع كون إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير عضوًا تنفيذًا في لجنة التطوع الصحي.

وتشمل المبادرة خمس فرق أولها فريق لحظة وهو الفريق الرئيس ، وفريق لحظة الموسمي والذي يأتي استشعارًا للمسؤولية تجاه ما تزخر به المنطقة من مقومات الجذب السياحي صيفًا وشتاءً وتنفيذًا لمبدأ ومبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير - حفظه الله -.


كما تضم المبادرة فريق لحظة سيدتي وفريق لحظة طفلي وفريق لحظة نفهمك.

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"عسيري" يدشن مبادرة لحظة التطوعية بصحة عسير
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة ( لحظة) التطوعية والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير.

وشدد "عسيري" خلال التدشين على أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف، حيث جاء اسم المبادرة انطلاقًا من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدمًا شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة.

ونوه "عسيري" بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة ومن أهمها فريق لحظة الموسمي والذي سوف يُسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ( حفظه الله) والإسهام الفعّال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس.

وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز هذه المبادرة التطوعية بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال.

وتستهدف المبادرة الإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع ، وتهدف المبادرة إلى خلق مسعف في كل بيت ومنشأة وصقل مهارة المتدربين وتحفيز وتعزيز حب التطوع بين أفراد المجتمع كون إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير عضوًا تنفيذًا في لجنة التطوع الصحي.

وتشمل المبادرة خمس فرق أولها فريق لحظة وهو الفريق الرئيس ، وفريق لحظة الموسمي والذي يأتي استشعارًا للمسؤولية تجاه ما تزخر به المنطقة من مقومات الجذب السياحي صيفًا وشتاءً وتنفيذًا لمبدأ ومبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير - حفظه الله -.


كما تضم المبادرة فريق لحظة سيدتي وفريق لحظة طفلي وفريق لحظة نفهمك.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:13 AM

"عسيري" يدشن مبادرة لحظة التطوعية بصحة عسير

تستهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه الإصابات الطارئة

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بندر آل عوض - عسير
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة ( لحظة) التطوعية والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير.

وشدد "عسيري" خلال التدشين على أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف، حيث جاء اسم المبادرة انطلاقًا من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدمًا شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة.

ونوه "عسيري" بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة ومن أهمها فريق لحظة الموسمي والذي سوف يُسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ( حفظه الله) والإسهام الفعّال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس.

وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز هذه المبادرة التطوعية بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال.

وتستهدف المبادرة الإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع ، وتهدف المبادرة إلى خلق مسعف في كل بيت ومنشأة وصقل مهارة المتدربين وتحفيز وتعزيز حب التطوع بين أفراد المجتمع كون إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير عضوًا تنفيذًا في لجنة التطوع الصحي.

وتشمل المبادرة خمس فرق أولها فريق لحظة وهو الفريق الرئيس ، وفريق لحظة الموسمي والذي يأتي استشعارًا للمسؤولية تجاه ما تزخر به المنطقة من مقومات الجذب السياحي صيفًا وشتاءً وتنفيذًا لمبدأ ومبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير - حفظه الله -.


كما تضم المبادرة فريق لحظة سيدتي وفريق لحظة طفلي وفريق لحظة نفهمك.

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