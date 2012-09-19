النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طبيبة هندية: "أنا مصدومة ومكتئبة".. هكذا ودّع زوجان هنديان الجوف بعد 40 عامًا

الأهالي نظموا حفلًا لهما وقدّموا لهما هدايا نقدية وعينية

قدّم أهالي مركز الأضارع بمنطقة الجوف، أجمل صور الوفاء ورد الجميل، بتكريمهم واحتفائهم بطبيبين من الجنسية الهندية، بمناسبة رحيلهما بعد 40 عامًا قضياها في العمل بالمركز الصحي بالقرية.

وعبّر الطبيب "محمد سيف الله" وزوجته الطبيبة "فرحة جهان" من الهند، عن حزنهما وأسفهما العميق لفراق القرية وأهلها بعد رحلة عمل طويلة في المركز الصحي امتدت أربعة عقود، واسترجعا في تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع"، الذكريات والبدايات في المركز الصحي والعيش في القرية؛ معربيْن عن سعادتهما بالسكن والإقامة فيها طوال تلك السنين التي لم يشعرا فيها بالغربة؛ بل وجدا كل حفاوة وكرم وحسن تعامل من أهالي المركز وأبناء القرية؛ إذ يعتبرونهم مثل أهاليهم وأبنائهم، ولخصت الدكتورة جهان حزنها بسبب الرحيل بقولها: "أنا مصدومة ومكتئبة!".

ونظم أهالي القرية حفل توديع وتكريم للطبيبين في لفتة وفاء، وقدموا لهما الهدايا النقدية والعينية؛ تقديرًا لخدمتها سكان مركز الأضارع بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف، في صورة لخصت أجمل المعاني الإنسانية في الشكر والتقدير لعشرة الأربعة عقود بين الطبيين وأهالي القرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طبيبة هندية: "أنا مصدومة ومكتئبة".. هكذا ودّع زوجان هنديان الجوف بعد 40 عامًا
سبق

قدّم أهالي مركز الأضارع بمنطقة الجوف، أجمل صور الوفاء ورد الجميل، بتكريمهم واحتفائهم بطبيبين من الجنسية الهندية، بمناسبة رحيلهما بعد 40 عامًا قضياها في العمل بالمركز الصحي بالقرية.

وعبّر الطبيب "محمد سيف الله" وزوجته الطبيبة "فرحة جهان" من الهند، عن حزنهما وأسفهما العميق لفراق القرية وأهلها بعد رحلة عمل طويلة في المركز الصحي امتدت أربعة عقود، واسترجعا في تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع"، الذكريات والبدايات في المركز الصحي والعيش في القرية؛ معربيْن عن سعادتهما بالسكن والإقامة فيها طوال تلك السنين التي لم يشعرا فيها بالغربة؛ بل وجدا كل حفاوة وكرم وحسن تعامل من أهالي المركز وأبناء القرية؛ إذ يعتبرونهم مثل أهاليهم وأبنائهم، ولخصت الدكتورة جهان حزنها بسبب الرحيل بقولها: "أنا مصدومة ومكتئبة!".

ونظم أهالي القرية حفل توديع وتكريم للطبيبين في لفتة وفاء، وقدموا لهما الهدايا النقدية والعينية؛ تقديرًا لخدمتها سكان مركز الأضارع بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف، في صورة لخصت أجمل المعاني الإنسانية في الشكر والتقدير لعشرة الأربعة عقود بين الطبيين وأهالي القرية.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
07:48 PM

طبيبة هندية: "أنا مصدومة ومكتئبة".. هكذا ودّع زوجان هنديان الجوف بعد 40 عامًا

الأهالي نظموا حفلًا لهما وقدّموا لهما هدايا نقدية وعينية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
13,698

قدّم أهالي مركز الأضارع بمنطقة الجوف، أجمل صور الوفاء ورد الجميل، بتكريمهم واحتفائهم بطبيبين من الجنسية الهندية، بمناسبة رحيلهما بعد 40 عامًا قضياها في العمل بالمركز الصحي بالقرية.

وعبّر الطبيب "محمد سيف الله" وزوجته الطبيبة "فرحة جهان" من الهند، عن حزنهما وأسفهما العميق لفراق القرية وأهلها بعد رحلة عمل طويلة في المركز الصحي امتدت أربعة عقود، واسترجعا في تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع"، الذكريات والبدايات في المركز الصحي والعيش في القرية؛ معربيْن عن سعادتهما بالسكن والإقامة فيها طوال تلك السنين التي لم يشعرا فيها بالغربة؛ بل وجدا كل حفاوة وكرم وحسن تعامل من أهالي المركز وأبناء القرية؛ إذ يعتبرونهم مثل أهاليهم وأبنائهم، ولخصت الدكتورة جهان حزنها بسبب الرحيل بقولها: "أنا مصدومة ومكتئبة!".

ونظم أهالي القرية حفل توديع وتكريم للطبيبين في لفتة وفاء، وقدموا لهما الهدايا النقدية والعينية؛ تقديرًا لخدمتها سكان مركز الأضارع بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف، في صورة لخصت أجمل المعاني الإنسانية في الشكر والتقدير لعشرة الأربعة عقود بين الطبيين وأهالي القرية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة