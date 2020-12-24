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"بتال القوس": جاء اليوم الذي نشاهد "الهلال" يأخذ لاعبًا "نصراويًا" غير مهم!

قال الإعلامي بتال القوس معلقًا على الأنباء التي تحدثت عن أن الهلال سيضم لاعب النصر عبد الرحمن العبيد إن تلك الصفقة لها دلالات كبيرة على مؤشرات الفريقين فنيًا.

وقال بتال مغردًا: " تقول الأخبار إن عبد الرحمن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده وقع للهلال.

‏إن صحت الأنباء.. جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبًا نصراويًا غير مهم ولم يجدد له النصر.. وغير مطلوب بقاؤه جماهيريًا..

‏صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيًا.. ومخزونهما الفني حاليًا".

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب لاعب النصر عبد الرحمن العبيد من التوقيع - رسميًا- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بتال القوس": جاء اليوم الذي نشاهد "الهلال" يأخذ لاعبًا "نصراويًا" غير مهم!
سبق

قال الإعلامي بتال القوس معلقًا على الأنباء التي تحدثت عن أن الهلال سيضم لاعب النصر عبد الرحمن العبيد إن تلك الصفقة لها دلالات كبيرة على مؤشرات الفريقين فنيًا.

وقال بتال مغردًا: " تقول الأخبار إن عبد الرحمن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده وقع للهلال.

‏إن صحت الأنباء.. جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبًا نصراويًا غير مهم ولم يجدد له النصر.. وغير مطلوب بقاؤه جماهيريًا..

‏صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيًا.. ومخزونهما الفني حاليًا".

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب لاعب النصر عبد الرحمن العبيد من التوقيع - رسميًا- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
10:48 PM

"بتال القوس": جاء اليوم الذي نشاهد "الهلال" يأخذ لاعبًا "نصراويًا" غير مهم!

A A A
محمد السيّد - الرياض
13
3,742

قال الإعلامي بتال القوس معلقًا على الأنباء التي تحدثت عن أن الهلال سيضم لاعب النصر عبد الرحمن العبيد إن تلك الصفقة لها دلالات كبيرة على مؤشرات الفريقين فنيًا.

وقال بتال مغردًا: " تقول الأخبار إن عبد الرحمن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده وقع للهلال.

‏إن صحت الأنباء.. جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبًا نصراويًا غير مهم ولم يجدد له النصر.. وغير مطلوب بقاؤه جماهيريًا..

‏صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيًا.. ومخزونهما الفني حاليًا".

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب لاعب النصر عبد الرحمن العبيد من التوقيع - رسميًا- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

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