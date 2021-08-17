شاهد 20 لقطة مذهلة لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد

دخل المهرجان موسوعة جينيس العالمية

يضم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة الذي أقيم في مدينة الورد الطائف عددًا كبيرًا من أجمل وأقوي أنواع الهجن السعودية والعالمية.

وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 532 شوطًا، ويعتبر المهرجان داعمًا قويًا للنشاط السياحي والاقتصادي للسعودية.

وساهم المهرجان بأن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتمامًا وتنظيمًا لرياضة الهجن العريقة، كان من أبرزها تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة العربية السعودية.

وشهدت النسخة الماضية إزاحة الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية منتصف عام 2019، وكذلك تحطيم الرقم السابق كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم حين تم تسجيل 13377 مطية مشاركة في سباقات الهجن للنسخة الثانية.

وتسمى الإبل المخصصة والمستخدمة في السباقات الرياضية بالهجن مفردها "مطية" وجمعها "الجيش"، ومن أنواعها الهجن العمانية، وهي من الأصيل ومنبعها ساحل الباطنة في عمان تمتاز بالرشاقة والرقة ومن أرفع أنواع الإبل والحرة من وسط شمال إفريقيا وهي سلالة أصيلة عند بعض قبائل الجزيرة العربية، وكذلك السودانية لتميزها بالصبر ومقاومة الظروف الصحراوية القاسية.

يذكر أن المتخصصين في سباقات الهجن يفضلون أن تكون الإبل من ذات السلالات العربية الأصيلة المعروفة في الجزيرة العربية وغير معسوفة من قبل خشية أنها لم تعط أرقامًا جيدة أثناء عملية التدريب وأن تكون صغيرة السن وتمتاز بالصدر العريض المفتوحة الأبطين وذات الخف الصغير وأن تكون عراقيبها متباعدة على أن يتراوح وزنها ما بين 500 إلى 600 كيلو.