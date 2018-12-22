بالأسماء.. النيابة العامة تعلن المرشحين والمرشحات لوظائفها الإدارية

أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على وظائفها الإدارية المطروحة للتقديم في تاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ.
ودعت المرشحين والمرشحات لمراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال الفحص الطبي وإجراءات التعيين.
أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على وظائفها الإدارية المطروحة للتقديم في تاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ.
ودعت المرشحين والمرشحات لمراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال الفحص الطبي وإجراءات التعيين.
أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على وظائفها الإدارية المطروحة للتقديم في تاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ.
ودعت المرشحين والمرشحات لمراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال الفحص الطبي وإجراءات التعيين.
أعلنت النيابة العامة أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على وظائفها الإدارية المطروحة للتقديم في تاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ.
ودعت المرشحين والمرشحات لمراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال الفحص الطبي وإجراءات التعيين.