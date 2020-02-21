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البرلمان العربي يندد بإعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي

مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان

ندد البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا التي وقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015م.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له اليوم: إن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليًّا؛ مطالبًا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تُلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وشدد "العسومي" على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان؛ مؤكدًا وقوفه بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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البرلمان العربي يندد بإعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي
سبق

ندد البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا التي وقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015م.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له اليوم: إن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليًّا؛ مطالبًا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تُلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وشدد "العسومي" على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان؛ مؤكدًا وقوفه بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
11:14 AM

البرلمان العربي يندد بإعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي

مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ندد البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا التي وقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015م.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له اليوم: إن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليًّا؛ مطالبًا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تُلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وشدد "العسومي" على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان؛ مؤكدًا وقوفه بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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