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الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة شخصين يرفع الحصيلة الإجمالية لـ 598

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 180,150 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصابَين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161084 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 180,150 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصابَين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161084 حالة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:39 PM

الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة شخصين يرفع الحصيلة الإجمالية لـ 598

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 180,150 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصابَين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161084 حالة.

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