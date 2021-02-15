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المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية يبدأ أعماله غداً

في تونس.. عبر الدائرة التلفزيونية

تبدأ، يوم غد الثلاثاء -عبر الدائرة التلفزيونية- أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأفاد بيان من مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أن المؤتمر -الذي يفتتح أعماله الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان- سيشهد مشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحدّ من تفشي فيروس “كورونا” داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

كما سيناقش المجتمِعون التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

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المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية يبدأ أعماله غداً
سبق

تبدأ، يوم غد الثلاثاء -عبر الدائرة التلفزيونية- أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأفاد بيان من مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أن المؤتمر -الذي يفتتح أعماله الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان- سيشهد مشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحدّ من تفشي فيروس “كورونا” داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

كما سيناقش المجتمِعون التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:24 PM

المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية يبدأ أعماله غداً

في تونس.. عبر الدائرة التلفزيونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ، يوم غد الثلاثاء -عبر الدائرة التلفزيونية- أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأفاد بيان من مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أن المؤتمر -الذي يفتتح أعماله الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان- سيشهد مشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحدّ من تفشي فيروس “كورونا” داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

كما سيناقش المجتمِعون التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

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