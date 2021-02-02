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الثانية خلال أيام.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة على حدود غزة

بعدما سيطرت المقاومة الفلسطينية على طائرة مماثلة شرق بيت حانون منذ أيام

في الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، كشفت مصادر أمنية فلسطينية، عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر وفق وكالة "معًا" الفلسطينية، أن "الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، بعدما سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الطائرة وقال في بيان مقتضب: "خلال عملية للجيش مؤخرًا سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش جنوب قطاع غزة، ولا خشية من تسريب معلومات".

سقوط طائرة غزة

الرئيسية/ أخبار العالم

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الثانية خلال أيام.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة على حدود غزة
سبق

في الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، كشفت مصادر أمنية فلسطينية، عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر وفق وكالة "معًا" الفلسطينية، أن "الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، بعدما سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الطائرة وقال في بيان مقتضب: "خلال عملية للجيش مؤخرًا سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش جنوب قطاع غزة، ولا خشية من تسريب معلومات".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:07 PM

الثانية خلال أيام.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة على حدود غزة

بعدما سيطرت المقاومة الفلسطينية على طائرة مماثلة شرق بيت حانون منذ أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، كشفت مصادر أمنية فلسطينية، عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر وفق وكالة "معًا" الفلسطينية، أن "الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، بعدما سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الطائرة وقال في بيان مقتضب: "خلال عملية للجيش مؤخرًا سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش جنوب قطاع غزة، ولا خشية من تسريب معلومات".

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