وتطرق "محافظ تربة" لاستشعار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأهمية الوصول لأعلى معايير الجودة في إتقان العالم الرقمي لتصبح منطقة مكة المكرمة الأولى تعاملاً إلكترونيًا.

وأعلن "آل قراش" عن إطلاق مبادرة محافظة تربة لهذا العام تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" مشيرًا إلى أنه تم تشكيل أعضاء المبادرة بتخصيص مندوب من كل جهة حكومية للتواصل مع اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى تصميم رابط لاستقبال المبادرات.

وقال محافظ تربة عبدالله آل قراش: إننا محظوظون في قادتنا وولاة أمرنا - حفظهم الله - فهم القدوة لنا، فلماذا لا ننافس ونحقق التميز ونحن نملك الطاقات الشابة والقدرة المعرفية.

عقد محافظ تربة عبدالله آل قراش اجتماعًا مع رؤساء الإدارات الحكومية لمناقشة أعمال مبادرات "ملتقى مكة الثقافي" تحت عنوان "كيف نكون قدوة"؟ في عامه السادس.

"آل قراش" يطلق مبادرة محافظة تربة تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" متعب البقمي سبق 2021-11-22 عقد محافظ تربة عبدالله آل قراش اجتماعًا مع رؤساء الإدارات الحكومية لمناقشة أعمال مبادرات "ملتقى مكة الثقافي" تحت عنوان "كيف نكون قدوة"؟ في عامه السادس. وقال محافظ تربة عبدالله آل قراش: إننا محظوظون في قادتنا وولاة أمرنا - حفظهم الله - فهم القدوة لنا، فلماذا لا ننافس ونحقق التميز ونحن نملك الطاقات الشابة والقدرة المعرفية. وأعلن "آل قراش" عن إطلاق مبادرة محافظة تربة لهذا العام تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" مشيرًا إلى أنه تم تشكيل أعضاء المبادرة بتخصيص مندوب من كل جهة حكومية للتواصل مع اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى تصميم رابط لاستقبال المبادرات. وتطرق "محافظ تربة" لاستشعار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأهمية الوصول لأعلى معايير الجودة في إتقان العالم الرقمي لتصبح منطقة مكة المكرمة الأولى تعاملاً إلكترونيًا.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 11:40 PM

اخر تعديل 23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 02:55 AM

"آل قراش" يطلق مبادرة محافظة تربة تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" للمشاركة في "ملتقى مكة الثقافي" السادس والذي تنظمه إمارة المنطقة





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عقد محافظ تربة عبدالله آل قراش اجتماعًا مع رؤساء الإدارات الحكومية لمناقشة أعمال مبادرات "ملتقى مكة الثقافي" تحت عنوان "كيف نكون قدوة"؟ في عامه السادس.

وقال محافظ تربة عبدالله آل قراش: إننا محظوظون في قادتنا وولاة أمرنا - حفظهم الله - فهم القدوة لنا، فلماذا لا ننافس ونحقق التميز ونحن نملك الطاقات الشابة والقدرة المعرفية.

وأعلن "آل قراش" عن إطلاق مبادرة محافظة تربة لهذا العام تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" مشيرًا إلى أنه تم تشكيل أعضاء المبادرة بتخصيص مندوب من كل جهة حكومية للتواصل مع اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى تصميم رابط لاستقبال المبادرات.

وتطرق "محافظ تربة" لاستشعار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأهمية الوصول لأعلى معايير الجودة في إتقان العالم الرقمي لتصبح منطقة مكة المكرمة الأولى تعاملاً إلكترونيًا.