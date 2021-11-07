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"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021"

يهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي عبر "ويكيبيديا"

شارك مشروع "ويكي دون" الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز، في مؤتمر "ويكي عربية 2021"، الذي أقيم في 15 - 17 أكتوبر 2021م تحت عنوان "انفتاح"، ويعد المؤتمر الافتراضي الأول من نوعه، ويتوجه إلى المجتمع الويكيميدي العربي.

وشاركت مجموعات مستخدمي موسوعة ويكيبيديا العربية في المؤتمر بتقديم المداخلات، ونقل التجارب والآراء والخبرات، بهدف التعامل مع عصر العولمة وتأثيره على الثقافات والأقليات في العالم، ومناقشة الحاجة لرفع وتيرة الانفتاح على المحتوى المعرفي العالمي، والعمل الموسوعي في ويكيبيديا بانفتاحه، لنشر المعرفة والمحتويات باللغة العربية لكل معارف العالم بشكل مباشر.

وأتت مشاركة مشروع "ويكي دون" لكونه مشروعاً سعودياً إثرائياً تطوعياً يهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي عبر "ويكيبيديا"، وذلك بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر المواد التعليمية الرقمية.

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"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021"
سبق

شارك مشروع "ويكي دون" الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز، في مؤتمر "ويكي عربية 2021"، الذي أقيم في 15 - 17 أكتوبر 2021م تحت عنوان "انفتاح"، ويعد المؤتمر الافتراضي الأول من نوعه، ويتوجه إلى المجتمع الويكيميدي العربي.

وشاركت مجموعات مستخدمي موسوعة ويكيبيديا العربية في المؤتمر بتقديم المداخلات، ونقل التجارب والآراء والخبرات، بهدف التعامل مع عصر العولمة وتأثيره على الثقافات والأقليات في العالم، ومناقشة الحاجة لرفع وتيرة الانفتاح على المحتوى المعرفي العالمي، والعمل الموسوعي في ويكيبيديا بانفتاحه، لنشر المعرفة والمحتويات باللغة العربية لكل معارف العالم بشكل مباشر.

وأتت مشاركة مشروع "ويكي دون" لكونه مشروعاً سعودياً إثرائياً تطوعياً يهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي عبر "ويكيبيديا"، وذلك بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر المواد التعليمية الرقمية.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:04 PM

"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021"

يهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي عبر "ويكيبيديا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مشروع "ويكي دون" الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز، في مؤتمر "ويكي عربية 2021"، الذي أقيم في 15 - 17 أكتوبر 2021م تحت عنوان "انفتاح"، ويعد المؤتمر الافتراضي الأول من نوعه، ويتوجه إلى المجتمع الويكيميدي العربي.

وشاركت مجموعات مستخدمي موسوعة ويكيبيديا العربية في المؤتمر بتقديم المداخلات، ونقل التجارب والآراء والخبرات، بهدف التعامل مع عصر العولمة وتأثيره على الثقافات والأقليات في العالم، ومناقشة الحاجة لرفع وتيرة الانفتاح على المحتوى المعرفي العالمي، والعمل الموسوعي في ويكيبيديا بانفتاحه، لنشر المعرفة والمحتويات باللغة العربية لكل معارف العالم بشكل مباشر.

وأتت مشاركة مشروع "ويكي دون" لكونه مشروعاً سعودياً إثرائياً تطوعياً يهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي عبر "ويكيبيديا"، وذلك بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر المواد التعليمية الرقمية.

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