"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-24
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.
وأكد "التحالف" أنه لا إصابات بالمدنيين، فيما تضررت مركبة تعود لأحد المواطنين.
وقال "التحالف": "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات، وحماية المدنيين".
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
09:05 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:20 AM
"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.
وأكد "التحالف" أنه لا إصابات بالمدنيين، فيما تضررت مركبة تعود لأحد المواطنين.
وقال "التحالف": "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات، وحماية المدنيين".