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"كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 75866

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت بأنها سجلت 37 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 1553 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت بأنها سجلت 37 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 1553 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
08:23 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 75866

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت بأنها سجلت 37 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 1553 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


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