النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير "الشؤون الإسلامية" يواسي "الخيبري" في وفاة شقيقته

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بندر بن سليمان الخيبري مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" لـ"الخيبري"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "الخيبري" الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أخوية.

وأكد "الخيبري" أن اتصال "آل الشيخ" بادرة غير مستغربة منه، وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق شقيقته، داعياً الله بالرحمة والمغفرة لها ولجميع موتى المسلمين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وزير "الشؤون الإسلامية" يواسي "الخيبري" في وفاة شقيقته
سبق

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بندر بن سليمان الخيبري مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" لـ"الخيبري"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "الخيبري" الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أخوية.

وأكد "الخيبري" أن اتصال "آل الشيخ" بادرة غير مستغربة منه، وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق شقيقته، داعياً الله بالرحمة والمغفرة لها ولجميع موتى المسلمين.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:59 PM

وزير "الشؤون الإسلامية" يواسي "الخيبري" في وفاة شقيقته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
548

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بندر بن سليمان الخيبري مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" لـ"الخيبري"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "الخيبري" الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أخوية.

وأكد "الخيبري" أن اتصال "آل الشيخ" بادرة غير مستغربة منه، وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق شقيقته، داعياً الله بالرحمة والمغفرة لها ولجميع موتى المسلمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,051
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة