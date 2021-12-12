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"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة في تبوك

القوات الخاصة للأمن والحماية تحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ثلاثة مقيمين (أحدهم من الجنسية الباكستانية، و2 من الجنسية الهندية) لمخالفتهم نظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وثلاث آليات تُستخدم في نقل التربة.. وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة في تبوك
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ثلاثة مقيمين (أحدهم من الجنسية الباكستانية، و2 من الجنسية الهندية) لمخالفتهم نظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وثلاث آليات تُستخدم في نقل التربة.. وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:26 PM

"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة في تبوك

القوات الخاصة للأمن والحماية تحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ثلاثة مقيمين (أحدهم من الجنسية الباكستانية، و2 من الجنسية الهندية) لمخالفتهم نظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وثلاث آليات تُستخدم في نقل التربة.. وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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