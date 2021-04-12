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استبعاد البريكان من معسكر النصر لإصابته بـ"كورونا".. والفريق يبدأ التحضير للآسيوية

أعلن نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الكروي الأول فراس البريكان من المعسكر التحضيري استعداداً لخوض غمار تصفيات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م نظراً لإصابته بفيروس كورونا.

ويلعب النصر في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السد القطري والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

يستهل نادي النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 يوم الأربعاء القادم بمباراة صعبة ضد نادي الوحدات الأردني، وذلك على ملعب مرسول بارك.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض.

ميدانياً بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأحد تدريباته اليومية بحضور رئيس النادي مسلي آل معمر خلال معسكره الإعدادي المغلق لأول مباريات الفريق الآسيوية أمام الوحدات الأردني الأربعاء القادم.

و قاد تدريبات الفريق مدرب درجة الشباب السيد فلورين، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم انطلقت بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية وتدريبات استرجاعية ،توجهوا بعدها للنادي الصحي.

وقد قسم السيد فلورين اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بمناورة أجريت على منتصف الملعب، وبعد نهاية التدريبات غادر الفريق إلى المعسكر المغلق حيث سيعاود الفريق تدريباته اليوم عند الساعة التاسعة مساء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استبعاد البريكان من معسكر النصر لإصابته بـ"كورونا".. والفريق يبدأ التحضير للآسيوية
سبق

أعلن نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الكروي الأول فراس البريكان من المعسكر التحضيري استعداداً لخوض غمار تصفيات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م نظراً لإصابته بفيروس كورونا.

ويلعب النصر في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السد القطري والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

يستهل نادي النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 يوم الأربعاء القادم بمباراة صعبة ضد نادي الوحدات الأردني، وذلك على ملعب مرسول بارك.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض.

ميدانياً بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأحد تدريباته اليومية بحضور رئيس النادي مسلي آل معمر خلال معسكره الإعدادي المغلق لأول مباريات الفريق الآسيوية أمام الوحدات الأردني الأربعاء القادم.

و قاد تدريبات الفريق مدرب درجة الشباب السيد فلورين، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم انطلقت بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية وتدريبات استرجاعية ،توجهوا بعدها للنادي الصحي.

وقد قسم السيد فلورين اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بمناورة أجريت على منتصف الملعب، وبعد نهاية التدريبات غادر الفريق إلى المعسكر المغلق حيث سيعاود الفريق تدريباته اليوم عند الساعة التاسعة مساء.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:31 AM

استبعاد البريكان من معسكر النصر لإصابته بـ"كورونا".. والفريق يبدأ التحضير للآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الكروي الأول فراس البريكان من المعسكر التحضيري استعداداً لخوض غمار تصفيات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م نظراً لإصابته بفيروس كورونا.

ويلعب النصر في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السد القطري والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

يستهل نادي النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 يوم الأربعاء القادم بمباراة صعبة ضد نادي الوحدات الأردني، وذلك على ملعب مرسول بارك.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض.

ميدانياً بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأحد تدريباته اليومية بحضور رئيس النادي مسلي آل معمر خلال معسكره الإعدادي المغلق لأول مباريات الفريق الآسيوية أمام الوحدات الأردني الأربعاء القادم.

و قاد تدريبات الفريق مدرب درجة الشباب السيد فلورين، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم انطلقت بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية وتدريبات استرجاعية ،توجهوا بعدها للنادي الصحي.

وقد قسم السيد فلورين اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بمناورة أجريت على منتصف الملعب، وبعد نهاية التدريبات غادر الفريق إلى المعسكر المغلق حيث سيعاود الفريق تدريباته اليوم عند الساعة التاسعة مساء.

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