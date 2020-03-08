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مخالفات الفرز البصري تغلق مجمعيْن طبييْن بجازان

لضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية

أغلقت "صحة جازان"، عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة وأقسام الطوارئ؛ إثر جولات رقابية وتفتيشية للعديد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وأوضحت "صحة جازان"، أنه تم إغلاق مجمعين طبيين وعدد 5 أقسام طوارئ؛ لوجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق سياسات الفرز البصري، وتمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبات النظامية عليها.

وأضافت "صحة جازان"، أن "الإغلاق مستمر تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات؛ مؤكدةً أن هذا الإجراء وتنفيذه، يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح.

مخالفات الفرز البصري صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخالفات الفرز البصري تغلق مجمعيْن طبييْن بجازان
سبق

أغلقت "صحة جازان"، عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة وأقسام الطوارئ؛ إثر جولات رقابية وتفتيشية للعديد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وأوضحت "صحة جازان"، أنه تم إغلاق مجمعين طبيين وعدد 5 أقسام طوارئ؛ لوجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق سياسات الفرز البصري، وتمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبات النظامية عليها.

وأضافت "صحة جازان"، أن "الإغلاق مستمر تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات؛ مؤكدةً أن هذا الإجراء وتنفيذه، يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:03 PM

مخالفات الفرز البصري تغلق مجمعيْن طبييْن بجازان

لضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,802

أغلقت "صحة جازان"، عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة وأقسام الطوارئ؛ إثر جولات رقابية وتفتيشية للعديد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وأوضحت "صحة جازان"، أنه تم إغلاق مجمعين طبيين وعدد 5 أقسام طوارئ؛ لوجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق سياسات الفرز البصري، وتمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبات النظامية عليها.

وأضافت "صحة جازان"، أن "الإغلاق مستمر تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات؛ مؤكدةً أن هذا الإجراء وتنفيذه، يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح.

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