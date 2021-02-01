الحالة المطرية تداهم معظم المناطق بداية من الغد.. هنا تفاصيل قوتها وتأثيرها وذروتها

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول في مواقع ومتوسطة في أخرى وثلوج في علقان واللوز

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية الجديدة، موضحاً أنها تشمل معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله من غد الثلاثاء إلى السبت من تاريخ 20- 1442/6/24هـ.

وقال المركز: تبدأ الحالة الثلاثاء وذروتها الخميس والجمعة، مبيناً أن تبوك والأجزاء الساحلية لـ #المدينة_المنورة الأكثر تأثراً بـ #أمطار غزيرة و #سيول.

وقال المركز: أمطار متوسطة على مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، ووسط وجنوب منطقتي الرياض والشرقية يومي الخميس والجمعة.

وتابع: ثلوج خفيفة على علقان #اللوز #الظهر مساء #الخميس وصباح #الجمعة.

صاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على جميع المناطق المتأثرة الواردة بالتقرير.

تفاصيل الحالة:

https://ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/Reports/Documents/Weather%20Reports/WeatherReport_01022021.pdf