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"الزهراني": الأنظمة الإلكترونية في التعلم محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم

دعا للشراكة مع مدارس الرياض

‬قام وفد من وزارة التعليم وقناة عين الفضائية، بزيارة لمدارس الرياض للاطلاع على تجربتها المميزة في التعليم الاليكتروني من خلال بوابة (مدرسة الرياض الافتراضية).

وجاءت هذه الزيارة تزامناً مع النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتحول الرقمي وتفعيل الاستفادة من التقنية الذي يهدف لتطوير المواهب في شتى المجالات ورفع كفاءة الإنتاج لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي نهاية الزيارة، عبر علي خيران الزهراني، مستشار وكيل التعليم العام والمشرف على مدرسة وبث تسجيل الدروس في قناة عين الفضائية، عن إعجابه بالطريقة التي تطبقها مدارس الرياض، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية في التعلم هي محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم انسجاماً مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأشاد "الزهراني"، بخبرة مدارس الرياض في هذا المجال حيث سبق أن قاموا بتعليم قرابة الخمسة وتسعين ألف طالب من طلاب مدارس الحد الجنوبي عام 2015؛ بالإضافة لتعليمهم لأبناء المبتعثين لمواد الدين واللغة العربية وهذا مما انعكس على أداء المدارس في ظل التعليم عن بعد وتحقيقهم لمخرجات تعليمية عالية.

وأكد "الزهراني"، رغبتهم الشديدة لتفعيل نتائج هذه الزيارة بالاستفادة من تجربة مدارس الرياض وذلك بشراكة بينها وبين قناة عين الفضائية.

والجدير بالذكر أن تجربة مدارس الرياض لم تكن وليدة اللحظة فقد بدأت من عام 2012م مع انطلاق مرحلة التطوير التي وجه بها مجلس الإدارة آنذاك والذي كان يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتي كان مشروع تطوير التقنية من أهم المشاريع حيث وضعت خطة لتحديث البنية التحتية التقنية وتوفير سرعات انترنت عالية للطلاب والمعلمين بالإضافة لنظام ذكي للتعلم والذي كان نتاجه (مدرسة الرياض الافتراضية ) بالإضافة لتطبيقها برنامج 1:1 الذي يستفيد منها جميع طلاب وطالبات المدارس من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.

وتعد مدارس الرياض جزء من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) والتي تعنى بتشجيع المواهب السعودية الشابة في مجالات التعليم والتقنية والثقافة وغيرها من المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": الأنظمة الإلكترونية في التعلم محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم
سبق

‬قام وفد من وزارة التعليم وقناة عين الفضائية، بزيارة لمدارس الرياض للاطلاع على تجربتها المميزة في التعليم الاليكتروني من خلال بوابة (مدرسة الرياض الافتراضية).

وجاءت هذه الزيارة تزامناً مع النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتحول الرقمي وتفعيل الاستفادة من التقنية الذي يهدف لتطوير المواهب في شتى المجالات ورفع كفاءة الإنتاج لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي نهاية الزيارة، عبر علي خيران الزهراني، مستشار وكيل التعليم العام والمشرف على مدرسة وبث تسجيل الدروس في قناة عين الفضائية، عن إعجابه بالطريقة التي تطبقها مدارس الرياض، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية في التعلم هي محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم انسجاماً مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأشاد "الزهراني"، بخبرة مدارس الرياض في هذا المجال حيث سبق أن قاموا بتعليم قرابة الخمسة وتسعين ألف طالب من طلاب مدارس الحد الجنوبي عام 2015؛ بالإضافة لتعليمهم لأبناء المبتعثين لمواد الدين واللغة العربية وهذا مما انعكس على أداء المدارس في ظل التعليم عن بعد وتحقيقهم لمخرجات تعليمية عالية.

وأكد "الزهراني"، رغبتهم الشديدة لتفعيل نتائج هذه الزيارة بالاستفادة من تجربة مدارس الرياض وذلك بشراكة بينها وبين قناة عين الفضائية.

والجدير بالذكر أن تجربة مدارس الرياض لم تكن وليدة اللحظة فقد بدأت من عام 2012م مع انطلاق مرحلة التطوير التي وجه بها مجلس الإدارة آنذاك والذي كان يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتي كان مشروع تطوير التقنية من أهم المشاريع حيث وضعت خطة لتحديث البنية التحتية التقنية وتوفير سرعات انترنت عالية للطلاب والمعلمين بالإضافة لنظام ذكي للتعلم والذي كان نتاجه (مدرسة الرياض الافتراضية ) بالإضافة لتطبيقها برنامج 1:1 الذي يستفيد منها جميع طلاب وطالبات المدارس من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.

وتعد مدارس الرياض جزء من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) والتي تعنى بتشجيع المواهب السعودية الشابة في مجالات التعليم والتقنية والثقافة وغيرها من المجالات.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:43 PM

"الزهراني": الأنظمة الإلكترونية في التعلم محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم

دعا للشراكة مع مدارس الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قام وفد من وزارة التعليم وقناة عين الفضائية، بزيارة لمدارس الرياض للاطلاع على تجربتها المميزة في التعليم الاليكتروني من خلال بوابة (مدرسة الرياض الافتراضية).

وجاءت هذه الزيارة تزامناً مع النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتحول الرقمي وتفعيل الاستفادة من التقنية الذي يهدف لتطوير المواهب في شتى المجالات ورفع كفاءة الإنتاج لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي نهاية الزيارة، عبر علي خيران الزهراني، مستشار وكيل التعليم العام والمشرف على مدرسة وبث تسجيل الدروس في قناة عين الفضائية، عن إعجابه بالطريقة التي تطبقها مدارس الرياض، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية في التعلم هي محور التغير الذي تسعى له وزارة التعليم انسجاماً مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأشاد "الزهراني"، بخبرة مدارس الرياض في هذا المجال حيث سبق أن قاموا بتعليم قرابة الخمسة وتسعين ألف طالب من طلاب مدارس الحد الجنوبي عام 2015؛ بالإضافة لتعليمهم لأبناء المبتعثين لمواد الدين واللغة العربية وهذا مما انعكس على أداء المدارس في ظل التعليم عن بعد وتحقيقهم لمخرجات تعليمية عالية.

وأكد "الزهراني"، رغبتهم الشديدة لتفعيل نتائج هذه الزيارة بالاستفادة من تجربة مدارس الرياض وذلك بشراكة بينها وبين قناة عين الفضائية.

والجدير بالذكر أن تجربة مدارس الرياض لم تكن وليدة اللحظة فقد بدأت من عام 2012م مع انطلاق مرحلة التطوير التي وجه بها مجلس الإدارة آنذاك والذي كان يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتي كان مشروع تطوير التقنية من أهم المشاريع حيث وضعت خطة لتحديث البنية التحتية التقنية وتوفير سرعات انترنت عالية للطلاب والمعلمين بالإضافة لنظام ذكي للتعلم والذي كان نتاجه (مدرسة الرياض الافتراضية ) بالإضافة لتطبيقها برنامج 1:1 الذي يستفيد منها جميع طلاب وطالبات المدارس من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.

وتعد مدارس الرياض جزء من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) والتي تعنى بتشجيع المواهب السعودية الشابة في مجالات التعليم والتقنية والثقافة وغيرها من المجالات.

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