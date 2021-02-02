انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة

تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.