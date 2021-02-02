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انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة

الدفاع المدني والجهات المختصة يباشرون الحادثة

تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة
سبق

تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:02 PM

انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة

الدفاع المدني والجهات المختصة يباشرون الحادثة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
1,118

تباشر هذه اللحظات آليات الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الباحة، حادث انقلاب مركبة من وسط العقبة واحتجاز من بداخلها بعد سقوطها من العقبة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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