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بشراكة "منشآت".. "شؤون الأسرة" يختتم فعاليات "آيدياثون تالة"

تنفيذ ورش تدريبية وجلسات بمشاركة 38 مستشارًا

اختتم مجلس شؤون الأسرة ممثلاً في لجنة المرأة اليوم فعاليات آيدياثون تالة المرأة التي نظمها خلال الفترة من (3- 9) ديسمبر الجاري بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020م.

وعقدت لجنة المرأة فعاليات الآيدياثون افتراضيًا، وأتاحت الفرصة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة من السيدات والرجال للمشاركة في المسارات التي شملت دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

واشتمل الحفل الختامي على كلمة لمجلس شؤون الأسرة، وكلمتين لبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وكلمة شكر للشركاء، والمستشارين، والمدربين ولجنة التحكيم، إضافة إلى عرض للمشاريع المتأهلة للفوز، وإعلان المشاريع الفائزة منها.

وحفلت فعاليات الآيدياثون التي استمرت 7 أيام متتالية تناولت في أجندتها، جلسات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية بمشاركة 10 مدربين، إضافة إلى جلسات استشارية شارك فيها 38 مستشارًا لتنفيذ 135 ساعة عمل، فضلاً عن تسليم عروض المشاريع، وتقييمها وتحكيمها حتى إعلان الفائزين في الحفل الختامي.

وهدف آيدياثون تالة المرأة إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

هذا، ويحصل الرابحون على فرصة تمويل مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل هيئة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بهدف تذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشراكة "منشآت".. "شؤون الأسرة" يختتم فعاليات "آيدياثون تالة"
سبق

اختتم مجلس شؤون الأسرة ممثلاً في لجنة المرأة اليوم فعاليات آيدياثون تالة المرأة التي نظمها خلال الفترة من (3- 9) ديسمبر الجاري بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020م.

وعقدت لجنة المرأة فعاليات الآيدياثون افتراضيًا، وأتاحت الفرصة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة من السيدات والرجال للمشاركة في المسارات التي شملت دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

واشتمل الحفل الختامي على كلمة لمجلس شؤون الأسرة، وكلمتين لبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وكلمة شكر للشركاء، والمستشارين، والمدربين ولجنة التحكيم، إضافة إلى عرض للمشاريع المتأهلة للفوز، وإعلان المشاريع الفائزة منها.

وحفلت فعاليات الآيدياثون التي استمرت 7 أيام متتالية تناولت في أجندتها، جلسات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية بمشاركة 10 مدربين، إضافة إلى جلسات استشارية شارك فيها 38 مستشارًا لتنفيذ 135 ساعة عمل، فضلاً عن تسليم عروض المشاريع، وتقييمها وتحكيمها حتى إعلان الفائزين في الحفل الختامي.

وهدف آيدياثون تالة المرأة إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

هذا، ويحصل الرابحون على فرصة تمويل مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل هيئة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بهدف تذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:09 PM

بشراكة "منشآت".. "شؤون الأسرة" يختتم فعاليات "آيدياثون تالة"

تنفيذ ورش تدريبية وجلسات بمشاركة 38 مستشارًا

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فهد الغبيوي - الرياض
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اختتم مجلس شؤون الأسرة ممثلاً في لجنة المرأة اليوم فعاليات آيدياثون تالة المرأة التي نظمها خلال الفترة من (3- 9) ديسمبر الجاري بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020م.

وعقدت لجنة المرأة فعاليات الآيدياثون افتراضيًا، وأتاحت الفرصة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة من السيدات والرجال للمشاركة في المسارات التي شملت دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

واشتمل الحفل الختامي على كلمة لمجلس شؤون الأسرة، وكلمتين لبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وكلمة شكر للشركاء، والمستشارين، والمدربين ولجنة التحكيم، إضافة إلى عرض للمشاريع المتأهلة للفوز، وإعلان المشاريع الفائزة منها.

وحفلت فعاليات الآيدياثون التي استمرت 7 أيام متتالية تناولت في أجندتها، جلسات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية بمشاركة 10 مدربين، إضافة إلى جلسات استشارية شارك فيها 38 مستشارًا لتنفيذ 135 ساعة عمل، فضلاً عن تسليم عروض المشاريع، وتقييمها وتحكيمها حتى إعلان الفائزين في الحفل الختامي.

وهدف آيدياثون تالة المرأة إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

هذا، ويحصل الرابحون على فرصة تمويل مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل هيئة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بهدف تذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم.

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