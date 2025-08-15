كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

من هيئة تحكيم مكونة من ١٠ مصممين وأساتذة

فاز كتاب (يحيى) للمبتعثة السعودية ملاك بنت مجدي حريري، حرم الدكتور البراء بن عبد القادر تنكل، بأفضل مشروع تخرُّج لمرحلة البكالوريوس لتخصصات التصميم من جامعة مونستر بألمانيا.

وتم تحكيم مشاريع التخرُّج من هيئة التحكيم المكونة من ١٠ مصممين وأساتذة جامعات من ألمانيا في مختلف التخصصات، من رسامين ومصممين منتجات وكتب، وغيرها.