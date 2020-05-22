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"السفياني" لـ "سبق": رؤية الهلال مستحيلة اليوم.. والأحد أول أيام العيد

قال: ما نُشر أن العيد غداً قولٌ شاذ لا صحة له غرضه البلبلة والتشكيك

أفاد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، الدكتور شرف السفياني؛ بأن الاقتران الفلكي المركزي للقمر يحدث في الساعة 20:39 بتوقيت مكة المكرّمة، الليلة السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020، فيما دعت المحكمة العليا إلى تحرّي هلال شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ.

وقال "السفياني"؛ لـ"سبق": نظراً لكون الشرط الأساسي لدخول الشهر الجديد لم يتحقق، وهو حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب الشمس؛ ما يؤدي إلى غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق إحدى عشرة دقيقة وهذا يجعل رؤية الهلال مستحيلة وغير ممكنة لهذا اليوم، أما يوم السبت بعد الغروب فسيمكث الهلال فوق أفق مكة المكرّمة نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأضاف: بناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن تعلن المحكمة عن عدم رؤية الهلال من جميع مدن السعودية لهذا اليوم، وبالتالي يكون السبت هو المتمّم لشهر رمضان لهذا العام 1441هـ، والأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبخصوص ما نُشر بشأن كون يوم غدٍ السبت هو أول أيام عيد الفطر، أكد الفلكي"السفياني"؛ أنهُ قولٌ شاذ لا صحة له ولا يستند إلى أي من المعايير الفلكية للأهلة المعروفة، كما أنه يخالف إجماع الفلكيين في العالمين العربي والإسلامي، ويُخشى أن يكون القصد منه إثارة البلبلة وتشكيك الناس والدعاية الإعلامية فقط.

عيد الفطر هلال شوال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السفياني" لـ "سبق": رؤية الهلال مستحيلة اليوم.. والأحد أول أيام العيد
سبق

أفاد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، الدكتور شرف السفياني؛ بأن الاقتران الفلكي المركزي للقمر يحدث في الساعة 20:39 بتوقيت مكة المكرّمة، الليلة السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020، فيما دعت المحكمة العليا إلى تحرّي هلال شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ.

وقال "السفياني"؛ لـ"سبق": نظراً لكون الشرط الأساسي لدخول الشهر الجديد لم يتحقق، وهو حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب الشمس؛ ما يؤدي إلى غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق إحدى عشرة دقيقة وهذا يجعل رؤية الهلال مستحيلة وغير ممكنة لهذا اليوم، أما يوم السبت بعد الغروب فسيمكث الهلال فوق أفق مكة المكرّمة نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأضاف: بناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن تعلن المحكمة عن عدم رؤية الهلال من جميع مدن السعودية لهذا اليوم، وبالتالي يكون السبت هو المتمّم لشهر رمضان لهذا العام 1441هـ، والأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبخصوص ما نُشر بشأن كون يوم غدٍ السبت هو أول أيام عيد الفطر، أكد الفلكي"السفياني"؛ أنهُ قولٌ شاذ لا صحة له ولا يستند إلى أي من المعايير الفلكية للأهلة المعروفة، كما أنه يخالف إجماع الفلكيين في العالمين العربي والإسلامي، ويُخشى أن يكون القصد منه إثارة البلبلة وتشكيك الناس والدعاية الإعلامية فقط.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:26 PM

"السفياني" لـ "سبق": رؤية الهلال مستحيلة اليوم.. والأحد أول أيام العيد

قال: ما نُشر أن العيد غداً قولٌ شاذ لا صحة له غرضه البلبلة والتشكيك

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فهد العتيبي - الطائف
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20,278

أفاد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، الدكتور شرف السفياني؛ بأن الاقتران الفلكي المركزي للقمر يحدث في الساعة 20:39 بتوقيت مكة المكرّمة، الليلة السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020، فيما دعت المحكمة العليا إلى تحرّي هلال شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ.

وقال "السفياني"؛ لـ"سبق": نظراً لكون الشرط الأساسي لدخول الشهر الجديد لم يتحقق، وهو حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب الشمس؛ ما يؤدي إلى غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق إحدى عشرة دقيقة وهذا يجعل رؤية الهلال مستحيلة وغير ممكنة لهذا اليوم، أما يوم السبت بعد الغروب فسيمكث الهلال فوق أفق مكة المكرّمة نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأضاف: بناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن تعلن المحكمة عن عدم رؤية الهلال من جميع مدن السعودية لهذا اليوم، وبالتالي يكون السبت هو المتمّم لشهر رمضان لهذا العام 1441هـ، والأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبخصوص ما نُشر بشأن كون يوم غدٍ السبت هو أول أيام عيد الفطر، أكد الفلكي"السفياني"؛ أنهُ قولٌ شاذ لا صحة له ولا يستند إلى أي من المعايير الفلكية للأهلة المعروفة، كما أنه يخالف إجماع الفلكيين في العالمين العربي والإسلامي، ويُخشى أن يكون القصد منه إثارة البلبلة وتشكيك الناس والدعاية الإعلامية فقط.

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