النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"متى تخرجونني؟".. شاهد امرأة محشورة في سيارة مدمَّرة وفوقها رافعة عملاقة

في مدينة ووهان بالصين

كشف فيديو مرعب عن امرأة محشورة في سيارة محطمة عقب سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم بالصين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي في موقع بناء مجمع تجاري بمدينة ووهان بالصين. وكانت الرافعة العملاقة ترفع هيكلاً ضخمًا من الصلب المسلح الثقيل لوضعه في مكانه بالبناء. وأسفر الحادث عن إصابة شخصَين كانا في سيارتين، سقط عليهما الهيكل الصلب.

ويُظهر الفيديو الهيكل الخرساني جاثمًا فوق سيارة رمادية محطمة تمامًا، وفي داخلها امرأة محشورة في انتظار فريق إنقاذ لإخراجها من مكانها، دون أن يطبق الهيكل الثقيل عليها تمامًا فيقتلها.

وحسب الصحيفة، ظلت المرأة المرعوبة تتساءل: "متى تخرجونني من هنا؟"، حتى قام فريق إنقاذ بإخراجها عقب رفع الهيكل عن السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات المدينة أن مبنى صغيرًا على الجانب الآخر من الطريق أُصيب بأضرار بالغة، بينما تم نقل جريحَين إلى المستشفى وهما يرقدان في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في سقوط الرافعة والهيكل الصلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"متى تخرجونني؟".. شاهد امرأة محشورة في سيارة مدمَّرة وفوقها رافعة عملاقة
سبق

كشف فيديو مرعب عن امرأة محشورة في سيارة محطمة عقب سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم بالصين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي في موقع بناء مجمع تجاري بمدينة ووهان بالصين. وكانت الرافعة العملاقة ترفع هيكلاً ضخمًا من الصلب المسلح الثقيل لوضعه في مكانه بالبناء. وأسفر الحادث عن إصابة شخصَين كانا في سيارتين، سقط عليهما الهيكل الصلب.

ويُظهر الفيديو الهيكل الخرساني جاثمًا فوق سيارة رمادية محطمة تمامًا، وفي داخلها امرأة محشورة في انتظار فريق إنقاذ لإخراجها من مكانها، دون أن يطبق الهيكل الثقيل عليها تمامًا فيقتلها.

وحسب الصحيفة، ظلت المرأة المرعوبة تتساءل: "متى تخرجونني من هنا؟"، حتى قام فريق إنقاذ بإخراجها عقب رفع الهيكل عن السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات المدينة أن مبنى صغيرًا على الجانب الآخر من الطريق أُصيب بأضرار بالغة، بينما تم نقل جريحَين إلى المستشفى وهما يرقدان في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في سقوط الرافعة والهيكل الصلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:57 AM

"متى تخرجونني؟".. شاهد امرأة محشورة في سيارة مدمَّرة وفوقها رافعة عملاقة

في مدينة ووهان بالصين

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
6,600

كشف فيديو مرعب عن امرأة محشورة في سيارة محطمة عقب سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم بالصين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي في موقع بناء مجمع تجاري بمدينة ووهان بالصين. وكانت الرافعة العملاقة ترفع هيكلاً ضخمًا من الصلب المسلح الثقيل لوضعه في مكانه بالبناء. وأسفر الحادث عن إصابة شخصَين كانا في سيارتين، سقط عليهما الهيكل الصلب.

ويُظهر الفيديو الهيكل الخرساني جاثمًا فوق سيارة رمادية محطمة تمامًا، وفي داخلها امرأة محشورة في انتظار فريق إنقاذ لإخراجها من مكانها، دون أن يطبق الهيكل الثقيل عليها تمامًا فيقتلها.

وحسب الصحيفة، ظلت المرأة المرعوبة تتساءل: "متى تخرجونني من هنا؟"، حتى قام فريق إنقاذ بإخراجها عقب رفع الهيكل عن السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات المدينة أن مبنى صغيرًا على الجانب الآخر من الطريق أُصيب بأضرار بالغة، بينما تم نقل جريحَين إلى المستشفى وهما يرقدان في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في سقوط الرافعة والهيكل الصلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,606
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,158

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة